Голы Берга и Ари принесли «Краснодару» победу над «Уфой» Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Маркус Берг (67-я минута) и Ари (83).

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 25 очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака», а «Уфа» в гостях встретится с «Зенитом».

Чемпионат России

20-й тур

Краснодар – Уфа 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 –Берг (67), 2:0 – Ари (83, пен.).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон (Сергеев, 88), Ари.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75).

Предупреждения: Сухов (24), Петров (45), Панталеао (48), Ольссон (58), Фомин (67), Вандерсон (70), Йокич (80), Беленов (81), Вомбергар (84).