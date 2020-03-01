Сергей Матвеев: «Краснодар» контролировал ход матча против «Уфы» «Быки» одержали очередную победу в чемпионате России.

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу своей команды над «Уфой» в чемпионате России.

«Мы контролировали игру, знали, что «Уфа» будет играть в контратаки. Все предотвратить невозможно, но мы были на контроле. Во втором тайме немного поменяли, добавили второго нападающего, все получилось. Понимали, что «Уфа» играет плотно, надо измотать, атаковать между линиями», - сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в домашнем матче 20-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Маркус Берг (67-я минута) и Ари (83).

После этой встречи «Краснодар» набрал 38 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Уфа» с 25 очками занимает восьмое место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака», а «Уфа» в гостях встретится с «Зенитом».