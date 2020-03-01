Ари: Очень тяжело играть против команды, которая так закрывается Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды в матче 20-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:0).

- Очень тяжело играть против команды, которая так закрывается. Мы старались искать пространство между линиями. Во втором тайме у нас получилось это лучше, - приводит слова Ари «Матч ТВ».

Добавим, что в следующем туре «Краснодар» сыграет на выезде против «Спартака».