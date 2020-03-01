«Манчестер Сити» в третий раз кряду выиграл Кубок английской лиги

В составе «горожан» голами отметились Серхио Агуэро (20-я минута) и Родри Эрнандес (30). У клуба из Бирмингема отличился Мбвана Саматта (41).
Добавим, что «Манчестер Сити» в третий раз подряд и в седьмой раз в истории выиграл Кубок английской лиги.
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