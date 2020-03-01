АЕК в компенсированное время ушел от поражения в матче с «Паниониосом»

Встреча прошла в Афинах на стадионе «Неа Смирны» и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Димитриос Эммануилидис (45-я минута), у гостей отличился Виктор Клонаридис (90+2).
После этой игры «Паниониос» набрал 11 очков и занял последнее место в турнирной таблице чемпионата. АЕК с 51 очком занял третье место и пробился в плей-офф турнира. Кроме АЕКа за победу в чемпионате поборются «Олимпиакос», ПАОК, «Панатинаикос», ОФИ и «Арис».
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