Кике Сетьен: Мы не должны зацикливаться на том, что Месси не забивает - Советский спорт
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02 марта 2020 07:32ФутболКорегин Владислав

Кике Сетьен: Мы не должны зацикливаться на том, что Месси не забивает

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал поражение своей команды от мадридского «Реала» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

– Иногда ты терпишь неудачу, это нормально. Они действительно давили и давили на нас. Мы старались быстро двигать мяч, чтобы избежать давления, но против таких игроков это непросто сделать. Не так-то просто одновременно атаковать и защищаться. Нам удавалось очень хорошо контролировать мяч, но в игре были разные фазы, и от этого зависит результат. Месси? У нас есть и другие игроки, но это правда, что он очень важен. Мы не должны зацикливаться на том, что он не забивает. У других игроков тоже были моменты, – цитирует Сетьена Marca.

Отметим, что Месси не забивал в чемпионате Испании на протяжении четырех туров кряду, но в игре прошлого тура с «Эйбаром» (5:0) преодолел свою голевую засуху и оформил покер.

Вчерашний матч завершился со счетом 2:0 в пользу мадридцев. В их составе голами отметились Винисиус Жуниор (71-я минута) и Мариано Диас (90+2).

После этой игры «Реал» набрал 56 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона» с 55 очками опустилась на второе место.

В следующем туре мадридский клуб в гостях сыграет против «Бетиса», а каталонцы на своем поле встретятся с «Реал Сосьедадом».

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