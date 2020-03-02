«Фенербахче» уволил своего главного тренера Пресс-служба «Фенербахче» сообщила о том, что главный тренер команды Эрсун Янал покинул команду.

Отмечается, что руководство клуба приняло данное решение в связи с неудовлетворительными результатами в чемпионате Турции.

На данный момент команда занимает седьмое место, набрав 39 очков после 24 туров. В последний раз стамбульский клуб одержал победу 25 января этого года в матче с «Истанбулом Башакшехир» (2:0).

Напомним, что Янал покинул команду во второй раз. Ранее он тренировал коллектив с мая 2013 по август 2014 года, став чемпионом Турции.

58-летний специалист вернулся в клуб из Стамбула в декабре 2018-го.