«Фенербахче» уволил своего главного тренера - Советский спорт
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02 марта 2020 08:30ФутболКорегин Владислав

«Фенербахче» уволил своего главного тренера

Пресс-служба «Фенербахче» сообщила о том, что главный тренер команды Эрсун Янал покинул команду.

Отмечается, что руководство клуба приняло данное решение в связи с неудовлетворительными результатами в чемпионате Турции.

На данный момент команда занимает седьмое место, набрав 39 очков после 24 туров. В последний раз стамбульский клуб одержал победу 25 января этого года в матче с «Истанбулом Башакшехир» (2:0).

Напомним, что Янал покинул команду во второй раз. Ранее он тренировал коллектив с мая 2013 по август 2014 года, став чемпионом Турции.

58-летний специалист вернулся в клуб из Стамбула в декабре 2018-го.

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