Источник: Защитник «Уфы» Неделчару может оказаться в «Уотфорде» Контракт Неделчару с уфимцами рассчитан до июня 2021 года.

Как сообщает Sport24.ru, «Уотфорд» заинтересован в трансфере защитника «Уфы» Ионуца Неделчару.

Отмечается, что представитель английского клуба присутствовал на матче уфимцев в рамках 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2). После игры у него состоялась специальная встреча с 23-летним игроком.

Неделчару выступает за «Уфу» с февраля 2018 года. С тех пор он сыграл в 59 встречах, отметившись одним голом и одним ассистом. За сборную Румынии он провел девять игр.

В нынешнем сезоне на его счету 15 поединков. Его контракт с клубом действует до июня 2021 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в четыре миллиона евро.