Старридж покинул «Трабзонспор» В нынешнем сезоне форвард сыграл в 16 матчах, забив семь голов и отдав четыре ассиста.

Нападающий «Трабзонспора» Дэниэл Старридж покинул турецкую команду, об этом сообщает Sky Sports. Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В профиле игрока в Transfermarkt подтверждается, что сегодня игрок стал свободным агентом.

Напомним, что 21 августа турецкий клуб объявил о подписании контракта с англичанином на три года.

В нынешнем сезоне форвард сыграл в 16 матчах, забив семь голов и отдав четыре ассиста.

Ранее Старридж выступал за такие команды, как «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич». В общей сложности он принял участие в 328 поединках, отметившись 118 забитыми мячами и 45 результативными передачами. Также в активе игрока 28 матчей за сборную Англию (8 голов).