Леонид Слуцкий: Матч за Суперкубок УЕФА в Казани - это знаковое событие для всей страны

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поддержал решение о проведении матча за Суперкубок УЕФА 2023 года в Казани.
«Это знаковое событие не только для Казани, но и для всей страны. В России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани это честь. Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», - цитирует Слуцкого сайт «Рубина».
Напомним, сегодня стало известно, что матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году примет Казань.
Ранее на территории России проводились решающие матчи Кубка УЕФА (1999 год) и Лиги чемпионов (2008). В 2021 году финал самого престижного еврокубка состоится в Санкт-Петербурге.
Российские клубы дважды принимали участие в матчах за Суперкубок УЕФА. В 2005 году ЦСКА в дополнительное время уступил «Ливерпулю» (1:3), а в 2008 году «Зенит» стал обладателем престижного трофея, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1).
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