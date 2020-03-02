Дмитрий Чигринский: В европейский серьезный клуб надо идти после 25 лет, когда есть опыт

Бывший защитник «Шахтера» и «Барселоны» Дмитрий Чигринский рассказал, почему у него не получилось закрепиться в составе каталонского клуба.
«Сейчас я ясно вижу, что это было рано. Я не был готов не только как личность, но и в футбольном плане. В «Барселоне» где-то не понимаешь игру, делаешь ошибку - идет сильный резонанс. А Гвардиола мне говорил, что сумма трансфера (25 млн евро) будет работать против меня. Я считаю, в европейский серьезный клуб надо идти после 25 лет, когда есть опыт. Ты получаешь опыт, есть время все понять, интегрироваться», - сказал футболист в интервью «Вацко Live».
Напомним, Чигринский перешел в «Барселону» из «Шахтера» в 2009 году. В составе каталонского клуба он провел всего 14 матчей, после чего в июле 2010 года вернулся в донецкий клуб.
В составе «Барсы» украинец успел выиграть чемпионат Испании и клубный чемпионат мира. Также он является обладателем Кубка УЕФА и шестикратным чемпионом Украины в составе «Шахтера».
В настоящее время 33-летний защитник выступает за греческий «АЕК», с которым в сезоне 2017/18 стал чемпионом страны.
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