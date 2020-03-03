«Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии - Советский спорт
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03 марта 2020 00:44ФутболНечаев Юрий

«Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии

Лондонцы вышли в четвертьфинал турнира.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» - «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0 (1:0).

В составе победителей отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.

Соперник лондонцев по 1/4 финала определится позднее.

7 марта в очередном туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом».

Кубок Англии
1/8 финала

«Портсмут» (Портсмут) — «Арсенал» (Лондон) — 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос, 45. Нкетиа, 51.

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