«Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» - «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0 (1:0).
В составе победителей отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.
Соперник лондонцев по 1/4 финала определится позднее.
7 марта в очередном туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом».
Кубок Англии
1/8 финала
«Портсмут» (Портсмут) — «Арсенал» (Лондон) — 0:2 (0:1)
Голы: Папастатопулос, 45. Нкетиа, 51.
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