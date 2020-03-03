«Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии Лондонцы вышли в четвертьфинал турнира.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Портсмут» - «Арсенал» завершился победой гостей со счетом 2:0 (1:0).

В составе победителей отличились Сократис Папастатопулос и Эдвард Нкетиа.

Соперник лондонцев по 1/4 финала определится позднее.

7 марта в очередном туре чемпионата Англии «Арсенал» на своем поле сыграет с «Вест Хэмом».

Кубок Англии

1/8 финала

«Портсмут» (Портсмут) — «Арсенал» (Лондон) — 0:2 (0:1)

Голы: Папастатопулос, 45. Нкетиа, 51.