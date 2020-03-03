Фрэнк Лэмпард: Полагаю, что «Ливерпуль» выставит состав близкий к оптимальному Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард – о предстоящем матче 1/8 финала Кубка Англии против «Ливерпуля».

- Вы увидите команду, которая готова выкладываться полностью, чтобы пробиться в следующий раунд, сразившись с очень сильным противником.

Команда, которую я выпускаю, должна выложиться полностью, чтобы дать бой «Ливерпулю», как мы это делали дважды в этом сезоне. Мы прекрасно играли против них, и нам, наверное, просто не повезло, что в обоих случаях мы проиграли.

Полагаю, что «Ливерпуль» выставит очень сильный состав, или состав, близкий к оптимальному, но кого бы они ни выпустили, этот матч будет для нас крайне сложным, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 22:45 по московскому времени.