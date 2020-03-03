Фрэнк Лэмпард: Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль» Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что не испытывает дополнительного давления давление из-за того, что Кубок Англии – наилучший шанс «Челси» на трофей.

- Я ощущаю обычное давление. Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль». Мы должны понимать, что ситуация изменилась, нам необходимо их догонять, сокращать отрыв. Мы хотим выиграть медали в этом турнире, но завтра нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы обыграть «Ливерпуль» и пройти дальше.

Кубок Англии – серьезный турнир, вечерние матчи создают особенную атмосферу, и когда жребий дает тебе в соперники «Ливерпуль», этот матч становится таким, в котором всем хотелось бы принять участие, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что сегодня в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.