Фрэнк Лэмпард: Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль»

- Я ощущаю обычное давление. Последние пару лет реально выиграть что-то могут только «Ман Сити» и «Ливерпуль». Мы должны понимать, что ситуация изменилась, нам необходимо их догонять, сокращать отрыв. Мы хотим выиграть медали в этом турнире, но завтра нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы обыграть «Ливерпуль» и пройти дальше.
Кубок Англии – серьезный турнир, вечерние матчи создают особенную атмосферу, и когда жребий дает тебе в соперники «Ливерпуль», этот матч становится таким, в котором всем хотелось бы принять участие, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.
Напомним, что сегодня в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» встретится с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.
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