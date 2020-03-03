Пьерлуиджи Коллина: В России нет проблем с судьями Бывший арбитр ФИФА Пьерлуиджи Коллина считает, что арбитр не должен наравне с игроками и тренерами флэш-интервью после матча.

– В ряде видов спорта судья в микрофон объясняет свои решения. Не стоит ли задуматься об этом?

– Не люблю сравнения футбола с другими видами спорта. Хотя иногда объяснить свое решение – это полезно.

– Тогда, может, стоило бы ввести правило, что после матча флэш-интервью дают не только игроки и тренеры, но и судья?

– Нет, это сложно. Судья в этот момент еще испытывает стресс. Лучше если организация пояснения дает, а не конкретный арбитр.

– В России с судьями есть проблема. На серьезные турниры давно никого не привлекают. Карасев на домашнем чемпионате мира отсудил всего один матч…

– Он молодой. И я считаю, что для него – это уже серьезный результат. Подтвердит в дальнейшем уровень – много у него будет еще возможностей. Так что нет в России проблем с судьями.