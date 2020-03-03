Александер Чеферин: В борьбе с расизмом УЕФА нужно делать больше - Советский спорт
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03 марта 2020 14:09ФутболШарафудинов Виктор

Александер Чеферин: В борьбе с расизмом УЕФА нужно делать больше

Президент Европейского союза футбольных ассоциаций пообещал ужесточить борьбу с дискриминацией по расовому и национальному признакам.

В интервью для телеканала Sky Sports глава УЕФА Александер Чеферин высказался о проблеме проявлений расизма в европейском футболе:

«Нужны перемены. Нужно начать с более тщательного применения тех правил, которые у нас уже есть. Это стало бы хорошей отправной точкой. Речь идет о применении трехэтапной процедуры. Мы не должны бояться наказывать за расизм. Где угодно и без исключений.

За последние три сезона дисциплинарные органы УЕФА 73 раза частично закрывали стадионы и приказывали провести 39 матчей без зрителей после случаев дискриминации.

Это показывает, что мы делаем то, что в наших силах. Но это также показывает, что это серьезная проблема, и что нам нужно делать больше. Больше, и, возможно, иначе, чтобы гордиться собой.

Футбол – это, прежде всего, праздник жизни, сообщества и единства. Это о том, как делиться с другими. Проблема не на футбольном поле, где разнообразия больше, чем в любом другом виде спорта. Проблема в нашем обществе. И это нужно прекратить».

В данный момент на соревнованиях под эгидой УЕФА применяется трехшаговая процедура, которая позволяет судьям на время прервать матч, а если расистское поведение продолжится, то и вовсе отменить его.

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