Два мартовских турах первенства ФНЛ посвятят памяти Нетто

Официальный сайт ФНЛ сообщает, что матчи 26-го и 27-го туров первенства будут посвящены памяти полузащитника «Спартака» и сборной СССР Игоря Нетто.
Команды лиги на своих стадионах организуют мероприятия в честь 90-летия со дня рождения знаменитого советского футболиста.
26-й тур первенства ФНЛ пройдет 9 и 10 марта, а 27-й тур – 15 марта.
Ранее было принято решение посвятить памяти Нетто 21-й тур РПЛ, а 9 января нынешнего года, в день 90-летия со дня рождения Нетто, на трибуне C стадиона «Открытие Арена», которая носит имя легендарного полузащитника «Спартака», была открыта памятная табличка.
Нетто провел в составе московского «Спартака» всю карьеру футболиста – с 1949 по 1966 годы. В чемпионатах СССР один из лучших полузащитников своего времени сыграл 368 матчей, забив 36 голов. Игорь Александрович пять раз становился чемпионом страны.
В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (из них 52 с капитанской повязкой), забив четыре гола. В его послужном списке золотая медаль Олимпийских игр в Мельбурне 1956 года и победа на первом чемпионате Европы в 1960-м.
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