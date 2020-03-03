«Челси» – «Ливерпуль». Кепа выйдет с первых минут Встреча пройдет в Лондоне и стартует в 22.45 мск.

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Ливерпуля» на матч 1/8 финала Кубка Англии. «Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо, Гилмур, Ковачич, Баркли, Виллиан, Жиру, Педро. «Ливерпуль»: Адриан, Уильямс, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Фабиньо, Лаллана, Джонс, Минамино, Мане, Ориги.