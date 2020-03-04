«Челси» обыграл «Ливерпуль» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии Встреча прошла в Лондоне.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Челси» – «Ливерпуль» завершился в пользу «синих» – 2:0. В составе победителей по голу забили полузащитники Виллиан и Росс Баркли. Таким образом, «синие» выбили мерсисайдский клуб из турнира. Следующий соперник «Челси» определится по итогам жеребьевки. Кубок Англии. 1/8 финала «Челси» – «Ливерпуль» – 2:0 (1:0) Голы: 1:0 – 13 Виллиан, 2:0 – 64 Баркли. «Челси»: Аррисабалага, Алонсо, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Ковачич (Маунт, 42), Баркли, Педро, Гилмур, Виллиан (Жоржиньо, 51), Жиру (Джеймс, 90). «Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Уильямс, Джонс (Милнер, 70), Фабиньо, Мане, Лаллана (Салах, 80), Минамино, Ориги (Фирмино, 70). Предупреждения: Фабиньо (61), Милнер (76).