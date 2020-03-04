«Ньюкасл» победил «Вест Бромвич» и пробился в четвертьфинал Кубка Англии Встреча прошла в городе Уэст-Бромидж.

Матч 1/8 финала Кубка Англии «Вест Бромвич» – «Ньюкасл» завершился в пользу гостей – 3:2. В их составе дубль оформил Мигель Альмирон. Еще один мяч в активе Валентино Лазаро.

Таким образом, команда Славена Билича покинула турнира, а «сороки» прошли дальше. Их соперник определится по итогам жеребьевки.

Кубок Англии. 1/8 финала

«Вест Бромвич» – «Ньюкасл» – 2:3 (0:2)

Голы: 0:1 – 33 Альмирон, 0:2 – 45 Альмирон, 0:3 – 47 Лазаро, 1:3 – 74 Филлипс, 2:3 – 90 Зохоре.

«Вест Бромвич»: Бонд, О»Ши, Бартли, Гиббс, Ферлонг, Бэрри (Кровинович, 57), Брант (Таллок, 86), Эдвардс, Харпер, Филлипс, Остин (Зохоре, 67).

«Ньюкасл»: Дарлоу, Манкильо, Шер, Ласселс, Роуз, Лонгстафф, Лазаро (Лежен, 90), Бенталеб, Сен-Максимен (Гэйл, 80), Альмирон (Шелви, 71), Жоэлинтон.

Предупреждения: Роуз (43), Бенталеб (63), Дарлоу (78).