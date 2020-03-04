Масалитин назвал ровной группу сборной России в Лиге наций Соперниками россиян станут сборные Сербии, Турции и Венгрии.

Известный в прошлом форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сборной России в Лиге наций досталась ровная группа.

«Нормальная жеребьевка, это ровная группа, где можно проявить, показать себя с лучшей стороны и завоевать первое место. Нет ни аутсайдеров, ни лидеров. Это же не французы или немцы, с кем было бы мало шансов», — приводит News.ru слова Масалитина.

По его словам, «не все же со слабыми командами играть». Сборная России сыграет с Турцией, Венгрией и Сербией в групповом этапе Лиги наций — 2020/21.