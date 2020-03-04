Полиция провела обыски в домах агента Криштиану Роналду - Советский спорт
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04 марта 2020 18:38ФутболШарафудинов Виктор

Полиция провела обыски в домах агента Криштиану Роналду

Жорже Мендеша подозревают в сокрытии налогов на несколько миллионов евро.

Полиция провела обыски в двух домах одного из самых успешных футбольных агентов Жорже Мендеша в португальском городе Порту. Об этом сообщает издание Sabado.

Обыскам подверглись и офисы компании Мендеша Gestifute в Порту и Лиссабоне. Агента подозревают в сокрытии налогов на сумму в несколько миллионов евро.

По слухам, португальская полиция разыскивает документы, связанные с договорами об имиджевых правах футболистов. Под подозрением также находится ряд португальских клубов: «Порту», «Бенфика», «Спортинг», «Брага», «Витория Гимарайнш» и «Эшторил».

Расследование было начато после разоблачений португальского хакера Руя Пинту, который причастен к расследованию УЕФА против нарушений «Манчестер Сити» правил финансового Fair Play.

Среди клиентов Мендеша форвард «Ювентуса» и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силву, а также многие другие известные футболисты.

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