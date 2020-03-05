«Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии Встреча прошла в Лондоне.

Футболисты «Норвича» победили «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе «шпор» забил Ян Вертонген, у гостей это сделал Йосип Дрмич.

В серии пенальти гости одолели столичный клуб со счетом 3:2. Таким образом, им предстоит поспорить за путевку в финал с победителем матча «Дерби Каунти» - «Манчестер Юнайтед».