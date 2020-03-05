Станислав Черчесов: Не планировали играть со Швецией, пока не прошла жеребьевка Россия сыграет в марте со Швецией и Молдавией.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время конференции «Профессия – футбол», организованной совместно с оргкомитетом Евро-2020 и приуроченной к 100 дням до начала турнира, рассказал о подготовке к чемпионату Европы.

«У нас будет 23 дня на подготовку к Евро-2020, что на четыре дня меньше, чем на ЧМ-2018, – приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта» Артем Зибрак. – Есть определенное направление, которое будем развивать. Постараемся подготовиться к первому матчу.

Товарищеские матчи? Изначально мы не планировали играть со Швецией, но когда узнали жеребьевку, что нам играть с Данией и Финляндией, приняли решение сыграть со скандинавами. Второй матч в марте играть было бы необязательно, но это требование УЕФА».

Сборная России проведет в ближайшую международную паузу два товарищеских матча – со Швецией (28 марта) и Молдавией (31 марта).

Напомним, Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах, в том числе Санкт-Петербурге, который примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.