Де Росси может вернуться в «Рому» в качестве тренера 6 января 2020 года итальянский полузащитник объявил о завершении своей игровой карьеры.

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси в ближайшее время может вернуться в римский клуб.

Согласно информации Corriere dello Sport, 36-летний итальянец должен возглавить молодежную команду «волков». Отмечается, что чемпион мира 2006 года заменит на этой должности своего отца Альберто, проработавшего в системе клуба 27 лет и планирующего уйти в отставку.

Таким образом, Де Росси-младший должен стать новым наставником молодежки в следующем сезоне, а пока ему будет необходимо получить соответствующую лицензию для того, чтобы заниматься тренерской деятельностью.

Де Росси выступал за римский клуб с 2002-го по июнь нынешнего года, сыграв 616 матчей и забив 63 гола. В июле 36-летний итальянский полузащитник перешел в качестве свободного агента в аргентинский «Бока Хуниорс», однако из-за проблем со здоровьем сыграл лишь пять матчей в чемпионате Аргентины.

6 января 2020 года на пресс-конференции в Буэнос-Айресе итальянец объявил о завершении своей игровой карьеры.