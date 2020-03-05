Артем Ребров: Хочется прожить вчерашний матч с ЦСКА еще раз Голкипер «Спартака» Артем Ребров на своей странице в Instagram поделился эмоциями от матча 1/4 финала Кубка России с ЦСКА (3:2).

– Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и, конечно, за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше, – написал Ребров.

Напомним, что вчера «Спартак» обыграл ЦСКА в дополнительное время. Победу красно-белым принес нападающий Джордан Ларссон, забивший на 107-й минуте. Что касается Реброва, то 36-летний вратарь провел весь матч на скамейке запасных.

За выход в финал подопечные Доменико Тедеско поспорят с действующим чемпионом России – «Зенитом».