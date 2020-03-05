Ярмоленко может оказаться в заявке «Вест Хэма» на матч с «Арсеналом»

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко практически восстановился от травмы и может оказаться в заявке команды на гостевую встречу 29-го тура АПЛ с «Арсеналом», которая состоится 7 марта.
По информации Football.London 30-летний украинец 30-летний вингер проводит легкие занятия, однако на прошлой неделе он уже работал с мячом на тренировочной базе «молотобойцев». Есть вероятность того, что главный тренер команды Дэвид Мойес внесет игрока в заявку на матч, но его возможное появление на поле оценивается как поспешное.
Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. В прошлый раз украинец выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3). На данный момент, игрок восстанавливается после травмы, полученной в декабре.
В данный момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 28 матчах
Драка, овертайм и гол Жиркова. «Зенит» с трудом дожал «Ахмат» Четвертьфинал в Грозном стал бенефисом неувядающего Жиркова: 36-летний полузащитник вышел на замену на 64-й минуте, на 78-й с его передачи питерцы сравняли счет, а в овертайме ветеран сам забил победный мяч. 04.03.2020 21:15 Футбол Велиев Эмиль Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Спартака» в Кубке России поделился впечатлениями от матча. 05.03.2020 01:00 Футбол Григорьевская Юлия Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев