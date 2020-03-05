Ярмоленко может оказаться в заявке «Вест Хэма» на матч с «Арсеналом» - Советский спорт
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05 марта 2020 20:10ФутболКорегин Владислав

Ярмоленко может оказаться в заявке «Вест Хэма» на матч с «Арсеналом»

C середины декабря прошлого года украинский игрок находится на больничном по причине проблем с приводящей мышцей бедра.

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко практически восстановился от травмы и может оказаться в заявке команды на гостевую встречу 29-го тура АПЛ с «Арсеналом», которая состоится 7 марта.

По информации Football.London 30-летний украинец 30-летний вингер проводит легкие занятия, однако на прошлой неделе он уже работал с мячом на тренировочной базе «молотобойцев». Есть вероятность того, что главный тренер команды Дэвид Мойес внесет игрока в заявку на матч, но его возможное появление на поле оценивается как поспешное.

Ярмоленко перешел в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в июле 2018 года за 20 млн евро. В нынешнем сезоне он забил три гола и сделал одну результативную передачу в 15 матчах АПЛ. В прошлый раз украинец выходил в стартовом составе 23 ноября в домашней игре против «Тоттенхэма» (2:3). На данный момент, игрок восстанавливается после травмы, полученной в декабре.

В данный момент «Вест Хэм» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков в 28 матчах

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