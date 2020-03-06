Аршак Корян: Все игроки «Химок» хотят выйти в РПЛ Нападающий «Химок» Аршак Корян подвел итоги победы своей команды в рамках четвертьфинальной встречи Кубка России против московского «Торпедо» (5:1).

– Ощущения после игры суперские. После любой победы приходит эйфория. Завтра нужно хорошо восстановиться и уже начинать готовиться к следующей игре, не нужно высоко задирать голову. На мой взгляд, мы не сделали ничего сверхъестественного. «Торпедо» сегодня сыграло немного хуже своих возможностей. Но опять же это наша заслуга: мы перекрыли их сильные стороны, их сильных игроков, все разобрали, все просмотрели с тренерским штабом, это и повлияло на результат.

Были ли поставлены команде конкретные задачи в Кубке? Я думаю, цель одна: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Что касается целей на сезон. Все игроки «Химок» хотят выйти в Премьер-лигу. Для меня и для моих партнеров задача – выйти в РПЛ. Остальные вопросы и какие-то подоплеки – это уже не ко мне, – цитирует Коряна Sport24.ru.

Отметим, что 24-летний форвард отметился голом на 82-й минуте, а также ассистировал на 85-й Артему Полярусу.

В полуфинале подмосковный клуб встретится с победителем пары «Шинник» – «Урал», чей матч четвертого марта был перенесен из-за плохого состояния поля в Ярославле.