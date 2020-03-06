Аршак Корян: Все игроки «Химок» хотят выйти в РПЛ

– Ощущения после игры суперские. После любой победы приходит эйфория. Завтра нужно хорошо восстановиться и уже начинать готовиться к следующей игре, не нужно высоко задирать голову. На мой взгляд, мы не сделали ничего сверхъестественного. «Торпедо» сегодня сыграло немного хуже своих возможностей. Но опять же это наша заслуга: мы перекрыли их сильные стороны, их сильных игроков, все разобрали, все просмотрели с тренерским штабом, это и повлияло на результат.
Были ли поставлены команде конкретные задачи в Кубке? Я думаю, цель одна: побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Что касается целей на сезон. Все игроки «Химок» хотят выйти в Премьер-лигу. Для меня и для моих партнеров задача – выйти в РПЛ. Остальные вопросы и какие-то подоплеки – это уже не ко мне, – цитирует Коряна Sport24.ru.
Отметим, что 24-летний форвард отметился голом на 82-й минуте, а также ассистировал на 85-й Артему Полярусу.
В полуфинале подмосковный клуб встретится с победителем пары «Шинник» – «Урал», чей матч четвертого марта был перенесен из-за плохого состояния поля в Ярославле.
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Супердерби! «Спартак» в меньшинстве победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка Вот такие матчи и придают популярности Кубку России. «Спартак» и ЦСКА забили на двоих пять мяче, заработали удаление и решили все в дополнительное время. 04.03.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Каток, где закончилось детство Медведевой. В Таллине стартует юниорский ЧМ В среду в Эстонии начинается первенство планеты среди юниоров. Российские фигуристы претендуют на золото во всех четырех видах программы. 04.03.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Ни медали врагу. Наши пары заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ Первый комплект наград чемпионата мира в Таллине полностью достался России. Золото в парном катании - у Аполлинарии Панфиловой и Дмитрий Рылова. 05.03.2020 22:52 Фигурное катание Тигай Лев Марио Фернандес: Ребров и Ещенко в подтрибунке хотели запугать Карпова Защитник ЦСКА Марио Фернандес после поражения от «Спартака» в Кубке России поделился впечатлениями от матча. 05.03.2020 01:00 Футбол Григорьевская Юлия Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном Текст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. 03.03.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай