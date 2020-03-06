«Атлетик» проиграл «Гранаде», но всеравно вышел в финал Кубка Испании Ответный матч полуфинальной встречи Кубка Испании между «Гранадой» и «Атлетиком» завершился победой хозяев со счетом 2:1.

«Гранада» вышла вперед на 48-й минуте усилиями Карлоса Фернандеса. На 76-й Херман Санчес удвоил преимущество своей команды. Однако через пять минут игрок гостей Юри Берчиче с передачи Микеля Весги отыграл один мяч и вернул преимущество «Атлетику» в двухматчевом противостоянии.

Напомним, что первая встреча завершилась победой басков – 1:0. За счет гола на выезде команда из Бильбао проходит в финал турнира, где их соперником станет «Реал Сосьедад». Эта игра станет первым баскским финалом в истории Кубка Испании, основанным в 1902 году.