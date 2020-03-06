Валерий Кечинов: Беспокоит, что Бакаев может пропустить матч с «Краснодаром»

– Думаю, нас ждет еще один яркий матч. «Спартак» будет на положительных эмоциях после успехов в Кубке и недавнем дерби с «Динамо» в РПЛ (2:0). «Краснодар» же – команда, которая всегда показывает яркий футбол и при этом дает играть сопернику. Беспокоит только то, что в матче с ЦСКА травмировался Зелимхан Бакаев. Он очень хорошо себя проявил после возобновления сезона, – цитируют Кечинова «Известия».
Напомним, что Бакаев был заменен в перерыве матча «Спартак» – ЦСКА (3:2) – игрок получил небольшое сотрясение мозга.
Матч 21-тура РПЛ между столичным клубом и «Краснодаром» состоится 9 марта. Начало встречи – в 16.30 по московскому времени.
Подопечные Доменико Тедеско занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Краснодар» идет на второй строчке (38).
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