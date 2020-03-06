Оле-Гуннар Сульшер: Я не думаю, что против «Дерби» «МЮ» играл особенно хорошо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против «Дерби Каунти».
«Когда команда выигрывает 3:0, я должен быть доволен, но в этом матче были некоторые пугающие моменты, особенно в начале. Я не думаю, что мы играли особенно хорошо, но, конечно, когда ты получаешь два гола, забитых так, как мы их забили, это не может не радовать. В начале второго тайма соперник постарался поддавить нас, но мы справились», - приводит слова норвежца официальный сайт клуба.
Напомним, футболисты «Манчестер Юнайтед» одержали уверенную победу над «Дерби Каунти» в 1/8 финала Кубка Англии со счетом 3:0. В составе победителей дублем отметился Одион Игало. Еще один гол на счету Люка Шоу.
В четвертьфинале турнира манкунианцы сыграют с «Норвичем».
Добавим, что 8 марта, в очередном туре чемпионата Англии, «МЮ» на своем поле примет соседей из «Манчестер Сити».
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