Оливье Жиру: Ситуация с желанием трансфера из «Челси» осталась позади Нападающий «Челси» Оливье Жиру, который летом станет свободным агентом, заявил, что готов продлить контракт с лондонцами.

– До конца сезона еще несколько месяцев, нам нужно выигрывать матчи и, возможно, завоевать трофей, но, я думаю, что впереди у меня еще два или три сезона на высоком уровне. Но сейчас не время говорить о контрактах и тому подобном. Приму решение, когда настанет время. Я поверил словам Лэмпарда. Он сказал, что я получу свой шанс, и предоставил мне его. Я же хотел отплатить ему за доверие своей игрой. Ситуация с желанием трансфера осталась позади. Я игрок «Челси» и снова счастлив здесь – это самое важное, – цитирует Жиру London Evening Standard.

Ранее сообщалось, что зимой 33-летний француз был близок к переходу в «Лацио» и «Интер», но руководство лондонского клуба заблокировала этот трансфер.

Жиру выступает за «Челси» с января 2018 года. За это время 33-летний форвард провел за клуб 75 матчей, забил 20 мячей и отдал 13 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл 12 матчей и забил два гола.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.