В Гвинее автобус с футбольной командой попал в аварию, среди погибших двоюродный брат Наби Кейта Родственник футболиста «Ливерпуля» Альмами Кейта выступал за «Этуаль дю Гине».

France Football сообщает, что автобус, на котором ехала команда футбольного клуба «Этуаль дю Гине» попал в аварию. В результате погибли девять человек, включая Альмами Кейта, двоюродного брата футболиста «Ливерпуля» Наби Кейта.

Футболисты и тренеры «Этуэль дю Гине» ехали из столицы страны Конакри в город Канкан на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи против команды «Карфамориа». В 250 километрах от Конакри возле города Маму водитель автобуса превысил разрешенную скорость и врезался в дерево. В результате погибли девять человек, а 19 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.