Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в феврале по версии болельщиков Болельщики «Монако» выбрали лучшего игрока команды в феврале. Им стал нападающий монегасков Виссам Бен-Йеддер.

За 29-летнего француза проголосовали 39 процентов болельщиков. Он обогнал нападающего Ислама Слимани (16%) и голкипера Бенжамена Лекомта (15%).

В прошлом месяце Бен-Йеддер забил три гола в чемпионате Франции, а его команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Всего на счету форварда 18 голов в нынешнем сезоне. Он занимает второе место в бомбардирской гонке лиги 1, уступая лишь Килиану Мбаппе («ПСЖ»)

На данный момент «Монако» с 40 очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице.