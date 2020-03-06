Двоюродный брат Наби Кейта, которого считали погибшим в автокатастрофе, оказался жив Эту информацию подтвердил The Liverpool Echo, а также агентство Fella Sport Management, которое представляет интересы игрока.

– Мы рады объявить, что Алмайма Кейта жив и в настоящее время госпитализирован, – говорится в заявлении агентства.

Ранее сообщалось, что команда футбольного клуба «Этуэль дю Гине» ехала на автобусе из столицы страны Конакри в город Канкан на матч второго дивизиона чемпионата Гвинеи против команды «Карфамориа». В 250 километрах от Конакри возле города Маму водитель автобуса превысил разрешенную скорость и врезался в дерево. В результате погибли девять человек, а 19 пассажиров автобуса получили травмы разной степени тяжести.