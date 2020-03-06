Женская сборная России обыграла Косово в отборе на Евро-2021 Российская команда занимает второе место в своей группе.

Женская сборная России по футболу нанесла поражение команде Косова (5:0) в матче отборочного турнира Евро-2021. Игра проходила на нейтральном поле в Висбадене (Германия).

В составе российской команды дубль оформила Надежда Смирнова, по голу на счету Нелли Коровкиной и Марины Федоровой, а счет в матче был открыт на первой минуте в результате автогола Фьоллы Шалы.

Сборная России набрала девять очков после четырех матчей и занимает второе место.

Напомним, в финальный турнир, который пройдет с 7 июля по 1 августа в Англии, выйдут победители девяти групп, а также три лучшие команды из команд, занявших вторые места. Шесть остальных сборных, ставших вторыми, разыграют еще три путевки в стыковых матчах.

В следующем матче 10 апреля Россия примет Турцию на «Сапсан Арене» в Москве.

Висбаден (Германия)

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Женщины

Группа A

Косово – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: Шала, 1, в свои ворота. Коровкина, 33. Смирнова, 47, 53. Федорова, 50.