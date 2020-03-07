Сергей Балахнин: Не совсем понятно, как армейцы воспримут неудачу в кубковом матче со «Спартаком»

- Безусловно, поражение ЦСКА в Кубке на этой неделе от принципиального соперника имеет важное значение в преддверии встречи с «Ростовом. Не совсем понятно, как армейцы воспримут эту неудачу. С одной стороны, это может разозлить их и только добавить мотивации в грядущей игре. Но может быть и наоборот, - цитируют Балахнина «Известия».
Напомним, что встреча состоится 9 марта в Ростове и начнется в 14:00 по московскому времени.
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