Матч «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Встреча должна был состояться сегодня в 20:30 по московскому времени. Но из-за коронавируса игра была отменена. О том, когда будет сыгран матч, пока неизвестно.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 68 очков в 27 матчах. «Страсбур» идет на десятой строчке (38).
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