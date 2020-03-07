Матч «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса - Советский спорт
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07 марта 2020 07:04ФутболКорегин Владислав

Матч «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса

Пресс-служба чемпионата Франции сообщила о том, что матч 28-го тура между «Страсбуром» и «Пари Сен-Жермен» перенесен на неопределенный срок.

Встреча должна был состояться сегодня в 20:30 по московскому времени. Но из-за коронавируса игра была отменена. О том, когда будет сыгран матч, пока неизвестно.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 68 очков в 27 матчах. «Страсбур» идет на десятой строчке (38).

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