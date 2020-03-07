Матч «Страсбур» – «ПСЖ» перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса Пресс-служба чемпионата Франции сообщила о том, что матч 28-го тура между «Страсбуром» и «Пари Сен-Жермен» перенесен на неопределенный срок.

Встреча должна был состояться сегодня в 20:30 по московскому времени. Но из-за коронавируса игра была отменена. О том, когда будет сыгран матч, пока неизвестно. «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу лиги 1, набрав 68 очков в 27 матчах. «Страсбур» идет на десятой строчке (38). Faisant suite à un arrêté de la préfecture du Bas-Rhin concernant la propagation du coronavirus, la rencontre #RCSAPSG est reportée à une date ultérieure 🚨



Communiqué de la LFP ➡ https://t.co/9efYWDBN5H pic.twitter.com/5QnWcP2LCe — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) March 6, 2020