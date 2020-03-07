Илья Геркус: Нани и ван Перси могли оказаться в «Локомотиве» - Советский спорт
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07 марта 2020 09:29ФутболКорегин Владислав

Илья Геркус: Нани и ван Перси могли оказаться в «Локомотиве»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что клуб вел переговоры о переходе полузащитника Нани и нападающего Робина ван Перси.

– Был разговор с Нани, но было тяжело по условиям. Мы его очень хотели, но не получилось. С Робином ван Перси совсем не получилось, но мы тоже его хотели приобрести. На самом деле от интереса клуба к подписанию контракта огромная дистанция и работа. Был случай, когда контракт был составлен, но футболист не прошел медкомиссию. Игрок у вас только тогда, когда он выходит на поле в футболке клуба, – цитирует Геркуса «РИА Новости».

Геркус работал в «Локомотиве» с августа 2016 года по декабрь 2018-го: сначала на посту президента, после чего стал генеральным директором. Это произошло после того, как совет директоров клуба изменил устав и упразднил должность президента.

Под руководством Геркуса «Локомотив» стал чемпионом России (2018) и обладателем Кубка страны (2017).

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