Российский вратарь «Бенфики» получил травму Иван Злобин не включен в заявку на ближайшую игру.

Российский голкипер лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин получил повреждение правой руки и пропустит ближайший матч португальского первенства.

Он не включен в заявку на игру, сообщает A Bola.

23-летний Злобин является вторым вратарем «Бенфики». В этом сезоне он в чемпионате Португалии пока не играл, но провел по три матча в кубке Португалии и Кубке лиги.