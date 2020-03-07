Российский вратарь «Бенфики» получил травму

Российский голкипер лиссабонской «Бенфики» Иван Злобин получил повреждение правой руки и пропустит ближайший матч португальского первенства.
Он не включен в заявку на игру, сообщает A Bola.
23-летний Злобин является вторым вратарем «Бенфики». В этом сезоне он в чемпионате Португалии пока не играл, но провел по три матча в кубке Португалии и Кубке лиги.
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