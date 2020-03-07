Василий Столыпин: Матч с «Арсеналом» в целом удался, игра понравилась, особенно результат Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:0) в домашнем матче 21-го тура чемпионата России.

- Матч в целом удался, игра понравилась, особенно результат. Команда хотела выиграть и добилась этого. Она играла строго, особых ошибок не было, особенно в обороне, а впереди, что смогли, воплотили в голы, - приводит слова Столыпина ТАСС.

Добавим, что после этой игры «Оренбург» набрал 23 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице, «Арсенал» с 28 очками располагается на шестой строчке.