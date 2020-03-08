Кике Сетьен: «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря VAR Каталонцы продолжают борьбу с «Реалом» за победу в чемпионате.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен подвел итоги матча 27-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада».

«Мы знали, что будет трудная игра. Соперник выиграл шесть последних матчей, они являются финалистами Кубка, имеют качественных футболистов. Если не считать некоторые моменты, мы контролировали матч. Иногда у нас возникали сложности. Мы победили благодаря VAR. Не видел момент со скамейки запасных, было слишком далеко. У нас хорошая команда, сильная духом. Это то, что мне нравится», - цитирует специалиста Marca.

Напомним, вчера «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече на свой счет записал Лионель Месси.

После этой игры «Барселона» набрала 58 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы примеры, «Реал Сосьедад» с 43 очками занимает шестое место.

В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет против «Мальорки», а клуб из Сан-Себастьяна в гостях встретится с «Эйбаром».