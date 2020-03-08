«Сочи» обыграл «Урал» в турнире молодежных команд Сочинцы одержали четвертую победу подряд.

Матч 21-го тура молодежного первенства России между «Сочи» и «Уралом» завершился победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).

В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Боковой и Никита Колдунов.

«Сочи» набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Урал» - 13-й (21).

Молодежные команды

21-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0)

Голы: Боковой, 63. Колдунов, 81.