«Сочи» обыграл «Урал» в турнире молодежных команд

Матч 21-го тура молодежного первенства России между «Сочи» и «Уралом» завершился победой хозяев со счетом 2:0 (0:0).
В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Боковой и Никита Колдунов.
«Сочи» набрал 29 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Урал» - 13-й (21).
Молодежные команды
21-й тур
«Сочи» (Сочи) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:0 (0:0)
Голы: Боковой, 63. Колдунов, 81.
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