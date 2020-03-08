ЦСКА обыграл «Ростов» в молодежном первенстве, а «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» Армейцы занимают второе место в турнирной таблице.

В 21-м туре молодежного первенства «Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью 0:0, а «Ростов» на своем поле проиграл ЦСКА со счетом 1:2.

В Ростове-на-Дону счет на 12-й минуте открыл полузащитник армейцев Тигран Аванесян, однако первый тайм завершился вничью благодаря точному удару хавбека хозяев Гочи Гогричиани. Победу ЦСКА принес гол, который забил Сергей Пряхин на 53-й минуте.

Стоит отметить, что «Ростов» доигрывал встречу вдесятером. На 76-й минуте был удален вратарь Вадим Лукьянов.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. Армейцы набрали 40 очков, а у лидера московского «Динамо» – 47.

«Локомотив идет на 4-м месте (37 очков), «Ахмат» – 9-й (30), а «Ростов» – 12-й (22).

12 марта «Ахмат» примет «Динамо», а 14-го числа состоятся матчи ЦСКА – «Уфа» и «Ростов» – «Локомотив».