«Зенит» разгромил «Уфу» в молодежном первенстве Команда из Санкт-Петербурга делит пятое и шестое места со «Спартаком».

Матч 21-го тура молодежного первенства России «Зенит» – «Уфа» завершился со счетом 4:0.

Голы в составе хозяев забивали Данила Хотулев (14-я минута с пенальти), Кирилл Щетинин (33), Роман Ногтев (53) и Георгий Каргинов (90+3).

В турнирной таблице «Зенит» занимает пятое место, набрав 36 очков и опережая по дополнительным показателям «Спартак».

«Уфа» с тремя поражениями кряду замыкает турнирную таблицу, имея лишь 8 очков.

13 марта «Зенит» примет «Урал», а «Уфа» 14-го числа сыграет в гостях с ЦСКА.