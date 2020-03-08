«Сент-Этьен» и «Бордо» победителя не выявили Встреча состоялась в Сент-Этьене.

«Сент-Этьен» дома сыграл ничью с «Бородо». Матч завершился со счетом 1:1.

Гости отличились на 65-й минуте. Гол забил форвард Джош Маджа. Хозяева сравняли счет уже через три минуты усилиями полузащитника Дени Буанга.

«Бордо» с 37-ю очками занимает 12-е место в первенстве Франции. «Сент-Этьен» (30) — на 17-й позиции.