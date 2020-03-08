«Ренн» разгромил «Монпелье», одержав третью победу подряд Команда из Бретани занимает третье место в чемпионате Франции.

В 29-м туре чемпионата французской лиги 1 «Ренн» со счетом 5:0 разгромил на своем поле «Монпелье».

Голы забивали Крист Манусса (9-я минута), Адриен Эну (28), Флавьен Тэ (68), Ромен Дель Кастильо (73 с пенальти) и Адриен Юну (87 с пенальти).

Одержав третью победу подряд, «Ренн» продолжает идти в зоне Лиги чемпионов. Команда Жюльена Стефана занимает третье место с 50 очками.

«Монпелье» опустился на 8-е место, оставшись с 40 очками. Столько же у «Монако», но монегаски уступают клубу из Прованса по дополнительным показателям.

14 марта «Монпелье» примет «Марсель», а 15-го «Ренн» сыграет в гостях с «Бордо».