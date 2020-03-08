Липпи призвал приостановить чемпионат Италии Известный тренер высказал точку зрения, что футболистам нельзя даже тренироваться.

Бывший главный тренер сборной Италии, туринского «Ювентуса» и других клубов Марчелло Липпи считает, что Серию А и футбольные турниры Италии рангом ниже нужно приостановить.

Специалист заявил, что спортсменам из-за вспышки эпедимии коронавируса в стране даже нельзя проводить тренировки, сообщает Rai Sport.

По мнению тренера пора принимать кардинальное решение и прекратить вообще все соревнования на неопределенный срок.

Из-за эпидемии коронавируса в Италии перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.