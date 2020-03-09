«Ливерпуль» готов купить Вернера летом и вернуть его в аренду в «Лейпциг»

«Ливерпуль» все еще рассчитывает подписать ближайшим летом нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера.
Как сообщает Bild, английская команда хочет приобрести 24-летнего игрока и вернуть его обратно на сезон немецкому клубу. Данное решение обусловлено тем, что на данный момент в нападении Юргена Клоппа играют Мохаммед Салах, Садьо Мане и Роберто Фирмино.
Согласно источнику, мерсисайдцы не желают, чтобы Вернеру не было гарантировано место в стартовом составе, поэтому они готовы на один сезон вернуть его в Германию.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» готов подписать 24-летнего форварда за 55 миллионов евро. За ситуацией вокруг игрока следят также «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».
Напомним, что Вернер перешел в «Лейпциг» летом 2016 года из «Штуттгарта». В текущем сезоне нападающий провел 35 встреч за команду во всех турнирах, забив 27 мячей и сделав 11 результативных передач. Transfermarkt оценивает форварда в 75 миллионов евро.
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