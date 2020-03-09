Евгений Ловчев: Ари в концовке изображал страдания, арбитру стоило власть употребить Наш обозреватель Евгений Ловчев – о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром» (0:1).

- После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические. Даже навала не получилось. В концовке Бакаев даже не смог несколько раз подать в штрафную, не смог перебить ближнего игрока. «Краснодар» удержал победу за счет опыта. Хотя Ари в концовке вел себя не лучшим образом: падал, изображал страдания. Минут пять точно «съел». Арбитру стоило здесь и власть употребить.